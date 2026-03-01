Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique Mutzig
Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique Mutzig mardi 31 mars 2026.
Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique
4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
Vous avez mis un piège à frelons asiatiques sur votre propriété ?
Vous souhaitez en mettre un en place ?
La commune accompagne la lutte contre le frelon asiatique et vous invite à une réunion d’information publique.
Rendez-vous le mardi 31 mars à 19 h à la mairie de Mutzig.
Savoir le reconnaître, le signaler et les moyens de lutte avec le Centre apicole de Molsheim. .
4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86 communication@gmail.com
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English :
L’événement Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique Mutzig a été mis à jour le 2026-03-26 par Ville de Mutzig
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