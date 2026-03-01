Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique

4 rue de l’Église Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31 19:00:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Vous avez mis un piège à frelons asiatiques sur votre propriété ?

Vous souhaitez en mettre un en place ?



La commune accompagne la lutte contre le frelon asiatique et vous invite à une réunion d’information publique.



Rendez-vous le mardi 31 mars à 19 h à la mairie de Mutzig.

Savoir le reconnaître, le signaler et les moyens de lutte avec le Centre apicole de Molsheim. .

4 rue de l’Église Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 6 09 62 78 86 communication@gmail.com

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English :

L’événement Réunion publique Lutte contre le frelon asiatique Mutzig a été mis à jour le 2026-03-26 par Ville de Mutzig