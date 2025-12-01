Réunion publique Saint-hilaire-du-bois Lys-Haut-Layon
Réunion publique Saint-hilaire-du-bois Lys-Haut-Layon mercredi 10 décembre 2025.
Réunion publique
Saint-hilaire-du-bois Place Jacques Hubert Tual Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 19:00:00
fin : 2025-12-10 20:30:00
Date(s) :
2025-12-10
.
Saint-hilaire-du-bois Place Jacques Hubert Tual Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 80 60 communication@lyshautlayon.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réunion publique Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de tourisme du Choletais