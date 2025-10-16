RÉUNION PUBLIQUE MUTUELLE COMMUNALE Rodez

17 boulevard Denys Puech Rodez Aveyron

Bénéficiez de cotisations préférentielles grâce à la mutuelle communale.

Ne ratez pas la réunion d’information concernant la Mutuelle Communale qui vous permet de bénéficier de cotisations préférentielles grâce au partenariat entre la Ville de Rodez et le Refuge Mutualiste. .

17 boulevard Denys Puech Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 9 70 66 15 60 lerefugemutualiste@orange.fr

English :

Benefit from preferential contributions thanks to the municipal mutual insurance scheme.

German :

Profitieren Sie von vergünstigten Beiträgen dank der kommunalen Krankenkasse.

Italiano :

Beneficiare di contributi agevolati grazie alla mutua comunale.

Espanol :

Beneficiarse de cotizaciones preferentes gracias a la mutualidad municipal.

