Réunion publique salle des fêtes Robert Sauvion Naintré jeudi 29 janvier 2026.
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
### **Attention ! Le 31 janvier 2027, les services ADSL et de téléphonie fixe historique s’arrêtent.**
### Orange, proriétaire du réseau cuivre, organise une réunion pour vous expliquer comment migrer vers la fibre optique ou d’autres technologies **le jeudi 29 janvier à 15h à la salle des fêtes de Naintré.**
### **Ne manquez pas cette occasion d’en savoir plus ! Venez nombreux ! C’est gratuit et ouvert à tous !** .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 90 34 89 communication@naintre.fr
