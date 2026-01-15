Réunion publique salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Réunion publique

### **Attention ! Le 31 janvier 2027, les services ADSL et de téléphonie fixe historique s’arrêtent.**

### Orange, proriétaire du réseau cuivre, organise une réunion pour vous expliquer comment migrer vers la fibre optique ou d’autres technologies **le jeudi 29 janvier à 15h à la salle des fêtes de Naintré.**

### **Ne manquez pas cette occasion d’en savoir plus ! Venez nombreux ! C’est gratuit et ouvert à tous !** .

