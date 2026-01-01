Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle ! Domfront Domfront en Poiraie
Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle ! Domfront Domfront en Poiraie mardi 20 janvier 2026.
Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle !
Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 19:00:00
fin : 2026-01-20 20:30:00
Date(s) :
2026-01-20
Une réunion publique, pour rencontrer l’artiste
L’artiste Albane Danflous (Cie Mycélium) vous invite à découvrir sa nouvelle création, Artémis 61, dans laquelle elle souhaite conjuguer les différentes opinions sur le délicat sujet de la chasse.
Un projet dans lequel vous aurez la parole !
Dans cette démarche, Albane Danflous souhaite confronter les points de vue et générer un dialogue entre pros et anti-chasse. Son spectacle sera l’occasion de présenter objectivement ce qu’est la chasse et ses pratiquants, aujourd’hui en France.
Une façon, peut-être, de se faire une idée plus fine et pragmatique de ce loisir.
Informations pratiques
Mardi 20 janvier 2026 à 19h
Théâtre municipal Place Burgwedel, Domfront en Poiraie
Gratuit Sans réservation
Renseignements auprès du service culture de la Ville de Domfront en Poiraie
Projet co-financé par la DRAC Normandie .
Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle !
L’événement Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle ! Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne