Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle ! Domfront Domfront en Poiraie

Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle !

Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 20:30:00

Date(s) :

2026-01-20

Une réunion publique, pour rencontrer l’artiste

L’artiste Albane Danflous (Cie Mycélium) vous invite à découvrir sa nouvelle création, Artémis 61, dans laquelle elle souhaite conjuguer les différentes opinions sur le délicat sujet de la chasse.

Un projet dans lequel vous aurez la parole !

Dans cette démarche, Albane Danflous souhaite confronter les points de vue et générer un dialogue entre pros et anti-chasse. Son spectacle sera l’occasion de présenter objectivement ce qu’est la chasse et ses pratiquants, aujourd’hui en France.

Une façon, peut-être, de se faire une idée plus fine et pragmatique de ce loisir.

Informations pratiques

Mardi 20 janvier 2026 à 19h

Théâtre municipal Place Burgwedel, Domfront en Poiraie

Gratuit Sans réservation

Renseignements auprès du service culture de la Ville de Domfront en Poiraie

Projet co-financé par la DRAC Normandie .

Domfront 5 place de Burgwedel Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 2 33 30 60 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle !

L’événement Réunion publique Parlons de la chasse… lors d’un spectacle ! Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-01-09 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne