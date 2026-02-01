Réunion publique Piégeage du frelon asiatique Le bourg Saint-Didier-en-Velay
Réunion publique Piégeage du frelon asiatique Le bourg Saint-Didier-en-Velay mercredi 25 février 2026.
Réunion publique Piégeage du frelon asiatique
Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Réunion d’information sur le piégeage du frelon asiatique avec distribution de pièges à l’issue de la rencontre.
Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
English :
Information meeting on trapping the Asian hornet, with traps distributed at the end of the meeting.
