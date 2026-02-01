Réunion publique Piégeage du frelon asiatique Le bourg Saint-Didier-en-Velay

Réunion publique Piégeage du frelon asiatique

Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Réunion d’information sur le piégeage du frelon asiatique avec distribution de pièges à l’issue de la rencontre.

.

Le bourg Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Information meeting on trapping the Asian hornet, with traps distributed at the end of the meeting.

L’événement Réunion publique Piégeage du frelon asiatique Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme Loire Semène