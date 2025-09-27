RÉUNION PUBLIQUE PROJET DE CENTRE D’ART CITOYEN Gorges du Tarn Causses

Le 27 septembre prochain à partir de 17h vous êtes invités à découvrir le projet de Centre d’Art Citoyen qui fait suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la commune Gorges Tarn Causses en 2024 pour réinvestir l’ancien monastère de Sainte Énimie.

En janvier 2025, un groupe composé de 5 personnes Margaux Bonopera et Alice Durel, aidées de Samy Rio à l’appui technique, ainsi que l’équipe de Café Fraté, Samuel Pagès et Emmanuel Hugon a été retenu comme porteur du projet après avoir présenté à un jury composé de la commune et de nombreux partenaires territoriaux, une proposition ambitieuse et fédératrice la création d’un Centre d’Art Citoyen, qui émane de leur observation du territoire, de ses ressources ainsi que des actions culturelles en présence.

Lors de ce rendez-vous, les porteurs du projet, en lien avec des représentants de la commune, présenteront l’identité, les missions et les actions menées par un Centre d’Art Citoyen. Ce temps de réunion sera l’occasion de réfléchir collectivement autour du nom du futur centre d’art, de sa programmation et de son fonctionnement.

Pour cela, un temps de rencontre articulé autour de discussions et d’ateliers sera proposé. Un verre de l’amitié clôturera la rencontre. .

Salle des fêtes Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie +33 4 66 48 50 09

English :

On September 27, starting at 5pm, you are invited to discover the Citizen Art Center project, which follows on from the Call for Expressions of Interest launched by the Gorges Tarn Causses commune in 2024 to reinvest the former Sainte Énimie monastery.

German :

Am 27. September ab 17 Uhr sind Sie eingeladen, das Projekt Centre d’Art Citoyen zu entdecken, das auf den Appel à Manifestation d’Intérêt folgt, den die Gemeinde Gorges Tarn Causses im Jahr 2024 zur Wiederinbesitznahme des ehemaligen Klosters Sainte Énimie veröffentlicht hat.

Italiano :

Il 27 settembre, a partire dalle 17.00, siete invitati a scoprire il progetto Citizen Art Centre, che fa seguito all’invito a manifestare interesse lanciato dal comune di Gorges Tarn Causses nel 2024 per reinvestire l’ex monastero di Sainte Énimie.

Espanol :

El 27 de septiembre, a partir de las 17.00 horas, le invitamos a descubrir el proyecto del Centro de Arte Ciudadano, que responde a la convocatoria de manifestaciones de interés lanzada por el municipio de Gorges Tarn Causses en 2024 para reinvertir el antiguo monasterio de Sainte Énimie.

