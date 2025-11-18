Réunion Publique Projet de reconstruction du Centre Hospitalier Lys Hyrôme VIHIERS Lys-Haut-Layon
Réunion Publique Projet de reconstruction du Centre Hospitalier Lys Hyrôme VIHIERS Lys-Haut-Layon mardi 18 novembre 2025.
Réunion Publique Projet de reconstruction du Centre Hospitalier Lys Hyrôme
VIHIERS Château Maupassant, Rue Nationale Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 18:30:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
.
VIHIERS Château Maupassant, Rue Nationale Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 24 24 communication@lyshyrome.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réunion Publique Projet de reconstruction du Centre Hospitalier Lys Hyrôme Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme du Choletais