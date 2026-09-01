Informations pratiques

Couffy

Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon ?

Couffy Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-22 18:00:00

fin : 2026-09-22 20:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon gérées par les conservatoires ?

Dans le cadre du renouvellement du plan de gestion de cet Espace naturel sensible, les Conservatoires vous invitent à découvrir et à échanger sur les actions qui seront menées sur les dix prochaines années pour le préserver. .

Couffy 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03

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English :

Public Meeting: What Steps Can Be Taken to Preserve the Fouzon Grasslands Managed by Conservation Organizations?

L’événement Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon ? Couffy a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT41