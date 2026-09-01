Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon ? Couffy
mardi 22 septembre 2026 · Couffy
Informations pratiques
Couffy
Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon ?
Couffy Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 18:00:00
fin : 2026-09-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon gérées par les conservatoires ?
Dans le cadre du renouvellement du plan de gestion de cet Espace naturel sensible, les Conservatoires vous invitent à découvrir et à échanger sur les actions qui seront menées sur les dix prochaines années pour le préserver. .
Couffy 41110 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 47 27 81 03
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English :
Public Meeting: What Steps Can Be Taken to Preserve the Fouzon Grasslands Managed by Conservation Organizations?
L’événement Réunion publique : Quelles actions pour préserver les prairies du Fouzon ? Couffy a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT41
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