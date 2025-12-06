Réunion publique Réinventons ensemble la lecture pour tous Miramont-de-Guyenne

Réunion publique Réinventons ensemble la lecture pour tous

Venez partager vos idées lors de la réunion publique avec comme thème Réinventons ensemble la lecture pour tous. Cette rencontre est organisée par le Conseil départemental avec la Communauté de communes du Pays de Lauzun, les communes et bibliothèques du territoire. Au programme présentation du diagnostic lecture pour tous , ateliers participatifs pour construire le plan d’actions. Ils ont besoin de vous pour construire un plan d’actions. Vous ne pouvez pas participer ? Laissez-leur vos idées, vos suggestions, vos besoins. Préinscription souhaitée. .

Square Victor Hugo Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 14 40 mediatheque.departementale@lotetgaronne.fr

Come and share your ideas at the public meeting on the theme of Reinventing reading for all. This meeting is organized by the Conseil départemental in conjunction with the CCPL, local authorities and libraries. Let them have your ideas and suggestions… Pre-registration required.

