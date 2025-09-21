Réunion publique révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur d’Avignon et conférence par Philippe Prost Salle de l’Antichambre de l’Hôtel de Ville d’Avignon Avignon

Réunion publique révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur d’Avignon et conférence par Philippe Prost Dimanche 21 septembre, 14h00 Salle de l’Antichambre de l’Hôtel de Ville d’Avignon Vaucluse

Renseignements : baladesurbaines.SPR@mairie-avignon.com

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Le quartier de la Balance, histoire d’un quartier au cœur de l’urbanisation d’Avignon –

Du premier secteur sauvegardé à la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV)

À l’occasion de la première réunion publique dédiée à la révision du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) de la ville, il nous paraît important de revenir sur l’histoire du quartier de la Balance, premier secteur sauvegardé de France.

Situé au cœur du centre historique, ce quartier est un témoin privilégié de l’évolution urbaine d’Avignon, entre héritage antique, transformations médiévales, interventions modernes et reconstructions contemporaines.

Longtemps confronté à des problèmes d’insalubrité, le quartier a été l’un des premiers à faire l’objet d’interventions d’envergure dans les années 1960, à la suite de la loi Malraux. Il devient alors un territoire pionnier en matière de préservation du patrimoine urbain, tout en expérimentant de nouvelles formes d’aménagement. Ces premières opérations se sont inscrites dans un contexte où la lutte contre l’insalubrité des quartiers anciens passait souvent par une approche radicale : démolir pour reconstruire.

Marqué par de vastes opérations de démolition-reconstruction, la Balance illustre un paysage urbain composite, où se mêlent différents types d’interventions, à l’image d’un urbanisme où se sont superposées des logiques parfois divergentes.

Comme le note Bernard Wagon, architecte du patrimoine ayant travaillé sur ce secteur :

« Tous les types d’actions opérationnelles se côtoient par juxtaposition d’îlots allant de la réhabilitation du bâti existant à la reconstruction à l’identique, et jusqu’à la création d’un ensemble collectif important en toile de fond de la place de l’Horloge. » (B. Wagon, « La création du Secteur Sauvegardé d’Avignon », Annuaire de la Société des Amis du Palais des Papes et des Monuments d’Avignon, 2007, p. 37.)

En racontant l’histoire du quartier de la Balance, c’est une partie essentielle de l’histoire du centre ancien d’Avignon que l’on redécouvre : celle d’une ville en perpétuelle transformation, attentive à son passé, mais aussi résolument tournée vers l’avenir. La révision du PSMV représente donc une opportunité précieuse : celle de mieux concilier mémoire historique, qualité architecturale, et adaptation aux usages contemporains. Elle invite à tirer les enseignements du passé pour envisager un futur plus équilibré, respectueux à la fois du patrimoine, des habitants, et des enjeux environnementaux.

La réunion publique sera l’occasion pour la maîtrise d’œuvre en charge de la révision du PSMV de présenter le travail mené depuis un an, de partager les conclusions du diagnostic et d’engager un dialogue sur les enjeux et les orientations à venir pour l’ensemble du centre ancien d’Avignon.

Salle de l’Antichambre de l’Hôtel de Ville d’Avignon Place de l’Horloge 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

