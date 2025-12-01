Réunion Publique schéma cyclable du territoire ! Sancey

Réunion Publique schéma cyclable du territoire !

14 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Début : 2025-12-18 10:00:00

fin : 2025-12-18 12:00:00

2025-12-18

Dans le cadre de l’élaboration du développement de la pratique du vélo et du VTT sur notre territoire, la CCPSB vous convie à une réunion publique afin de recueillir vos avis.

Au programme présentation des grandes lignes du travail mené par Bikest, échanges autour des enjeux de mobilité cyclable, de loisirs et de tourisme, identification collective des ajustements nécessaires pour un schéma cohérent, réaliste et partagé.

Votre participation compte pour imaginer ensemble les mobilités de demain ! .

14 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

