Réunion publique sur l’aménagement de l’allée Mérimée et du city-stade Flaubert Châteauroux

Réunion publique sur l’aménagement de l’allée Mérimée et du city-stade Flaubert

Réunion publique sur l’aménagement de l’allée Prosper-Mérimée (en partie Est) et le déplacement du city-stade allée Gustave-Flaubert.

Suite au démarrage des travaux de réaménagement de l’allée Mérimée (partie est) et le déplacement du city-stade (allée Flaubert) en avril 2026, une réunion publique de présentation du projet se tiendra le Mercredi 4 février à 18h dans la salle des rencontres du CSC St-Jean St-Jacques, 2 rue Édith-Piaf.

Lors de cette réunion, les professionnels et les habitants pourront être informés et faire part de leurs interrogations ou inquiétudes. .

Public meeting on the development of allée Prosper-Mérimée (eastern section) and the relocation of the city-stadium in allée Gustave-Flaubert.

