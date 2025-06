Réunion publique sur l’aménagement des espaces publics – Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron 25 juin 2025 07:00

Réunion publique sur l’aménagement des rues et places du centre-ville de Sévérac-le-Château et des villages de Lapanouse, Buzeins et Recoules, et présentation du schéma directeur « Espaces publics ».

Rendez-vous à la Salle du Conseil de la Mairie de Sévérac d’Aveyron le mercredi 25 juin à 19h.

PROGAMME

Présentation de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Présentation des intentions d’aménagement pour les 14 secteurs concernés par le schéma directeur

Échanges avec les participants

Avec le soutien financier de la Banque des Territoires. .

Sévérac-le-Château 9 rue Serge Duhourquet

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

English :

Public meeting on the development of streets and squares in the town center of Sévérac-le-Château and the villages of Lapanouse, Buzeins and Recoules, and presentation of the « Public spaces » master plan.

German :

Öffentliche Sitzung zur Gestaltung der Straßen und Plätze im Stadtzentrum von Sévérac-le-Château und in den Dörfern Lapanouse, Buzeins und Recoules sowie Vorstellung des Masterplans « Öffentliche Räume ».

Italiano :

Incontro pubblico sullo sviluppo delle strade e delle piazze del centro di Sévérac-le-Château e dei villaggi di Lapanouse, Buzeins e Recoules e presentazione del piano regolatore « Spazi pubblici ».

Espanol :

Reunión pública sobre la ordenación de las calles y plazas del centro de Sévérac-le-Château y de los pueblos de Lapanouse, Buzeins y Recoules, y presentación del plan director « Espacios públicos ».

