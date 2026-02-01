Réunion publique sur le frelon asiatique Mairie La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène

Réunion publique sur le frelon asiatique

Mairie La Séauve-sur-Semène La Gare La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:30:00

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Réunion d’information sur le frelon asiatique en mairie.

.

Mairie La Séauve-sur-Semène La Gare La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 04 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Information meeting on the Asian hornet at the town hall.

L’événement Réunion publique sur le frelon asiatique La Séauve-sur-Semène a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Loire Semène