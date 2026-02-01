Réunion publique sur le frelon asiatique Mairie La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène
Réunion publique sur le frelon asiatique Mairie La Séauve-sur-Semène La Séauve-sur-Semène mercredi 25 février 2026.
La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
2026-02-25 19:30:00
2026-02-25
Réunion d’information sur le frelon asiatique en mairie.
Mairie La Séauve-sur-Semène La Gare La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Information meeting on the Asian hornet at the town hall.
