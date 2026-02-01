Réunion publique sur le frelon asiatique Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure
La commune invite les habitants à une réunion d’information ouverte à tous sur le frelon asiatique, espèce invasive menaçant la biodiversité et les ruchers.
Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
English :
The commune is inviting residents to an open information meeting on the Asian hornet, an invasive species that threatens biodiversity and beehives.
