Réunion publique sur le frelon asiatique Salle Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure

Réunion publique sur le frelon asiatique

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

La commune invite les habitants à une réunion d’information ouverte à tous sur le frelon asiatique, espèce invasive menaçant la biodiversité et les ruchers.

Salle Catherine Courbon Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

English :

The commune is inviting residents to an open information meeting on the Asian hornet, an invasive species that threatens biodiversity and beehives.

