Réunion publique sur le frelon asiatique Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-02-26 18:30:00
2026-02-26
La Communauté de communes Loire Semène intensifie ses actions contre le frelon asiatique, envahisseur dangereux pour la biodiversité, les abeilles et la santé publique.
Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
The Loire Semène Community of Communes is stepping up its action against the Asian hornet, a dangerous invader for biodiversity, bees and public health.
