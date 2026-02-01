Réunion publique sur le frelon asiatique Espace culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont

Réunion publique sur le frelon asiatique

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Début : 2026-02-26 18:30:00

fin : 2026-02-26

2026-02-26

La Communauté de communes Loire Semène intensifie ses actions contre le frelon asiatique, envahisseur dangereux pour la biodiversité, les abeilles et la santé publique.

Espace culturel Le Cercle 9 place des victimes de la déportation et du travail Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

The Loire Semène Community of Communes is stepping up its action against the Asian hornet, a dangerous invader for biodiversity, bees and public health.

