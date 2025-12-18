Réunion publique sur le radon Mairie Bassussarry

Réunion publique sur le radon Mairie Bassussarry vendredi 30 janvier 2026.

Mairie Allée Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30

2026-01-30

Mairie, 14h30 Le CPIE en partenariat avec l’ARS Nouvelle Aquitaine et l’ASNR vous propose de participer à une réunion de présentation sur le radon. A l’issue, une distribution de dosimètre sera faîte aux participants désireux de connaître la quantité de radon dans leur habitation.   .

Mairie Allée Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18  abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr

