Réunion publique sur le radon Mairie Bassussarry vendredi 30 janvier 2026.
Mairie Allée Bielle Nave Bassussarry Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Mairie, 14h30 Le CPIE en partenariat avec l’ARS Nouvelle Aquitaine et l’ASNR vous propose de participer à une réunion de présentation sur le radon. A l’issue, une distribution de dosimètre sera faîte aux participants désireux de connaître la quantité de radon dans leur habitation. .
Mairie Allée Bielle Nave Bassussarry 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 abbadia.cpie.accueil@cpie-hendaye.fr
English : Réunion publique sur le radon
