Réunion publique sur les avancées du Grand Bellevue – Gymnase Albert Camus Nantes, 19 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-19 18:00 –

Gratuit : non Tout public

Réunion publique sur les avancées du Grand Bellevue et la découverte des nouvelles images de la tour du Doubs – Lundi 19 mai 2025 à 18h30Informations et échanges à partir de 18h En présence de Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole, des élus et de Nantes Métropole Habitat. Plus d’informations sur le projet Grand Bellevue : metropole.nantes.fr/projet-grand-bellevue

Gymnase Albert Camus Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 23 35