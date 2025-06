Réunion publique sur les obligations de débroussaillement – Rue du Paouzadou, Sévérac d’Aveyron 26 juin 2025 07:00

Réunion publique sur les obligations de débroussaillement Rue du Paouzadou, Buzeins Sévérac d’Aveyron Aveyron

Réunion publique sur l’obligation légale de débroussaillement.

Rendez-vous à la Maison des Dolmens de Buzeins le jeudi 26 juin à 18h30.

Le capitaine des sapeurs-pompiers du SDIS, sur ce dossier en Aveyron, se mobilisera aux côtés de l’équipe municipale pour présenter la réglementation, expliquer comment débroussailler pour se protéger efficacement et répondra à toutes les questions sur le sujet. .

Rue du Paouzadou, Buzeins

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 contact@severacdaveyron.fr

