Réunion publique sur projet Véloroute V75 Salle des fêtes Moulins

Réunion publique sur projet Véloroute V75

Salle des fêtes Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier

Début : 2025-12-02 18:00:00

fin : 2025-12-02 20:00:00

2025-12-02

Réunion publique autour du projet de voie verte entre Moulins et Montluçon sur ancienne voie SNCF.

Salle des fêtes Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 54 54 contact.v75@auvergnerhonealpes.fr

English :

Public meeting on the greenway project between Moulins and Montluçon on former SNCF track.

German :

Öffentliches Treffen zum Projekt Grüner Weg zwischen Moulins und Montluçon auf ehemaligen SNCF-Strecken.

Italiano :

Incontro pubblico sul progetto di greenway tra Moulins e Montluçon sull’ex tracciato SNCF.

Espanol :

Reunión pública sobre el proyecto de vía verde entre Moulins y Montluçon en las antiguas vías de la SNCF.

