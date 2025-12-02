Réunion publique sur projet Véloroute V75 Salle des fêtes Moulins
Réunion publique sur projet Véloroute V75 Salle des fêtes Moulins mardi 2 décembre 2025.
Réunion publique sur projet Véloroute V75
Salle des fêtes Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Allier
Début : 2025-12-02 18:00:00
fin : 2025-12-02 20:00:00
2025-12-02
Réunion publique autour du projet de voie verte entre Moulins et Montluçon sur ancienne voie SNCF.
Salle des fêtes Place Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 54 54 contact.v75@auvergnerhonealpes.fr
English :
Public meeting on the greenway project between Moulins and Montluçon on former SNCF track.
German :
Öffentliches Treffen zum Projekt Grüner Weg zwischen Moulins und Montluçon auf ehemaligen SNCF-Strecken.
Italiano :
Incontro pubblico sul progetto di greenway tra Moulins e Montluçon sull’ex tracciato SNCF.
Espanol :
Reunión pública sobre el proyecto de vía verde entre Moulins y Montluçon en las antiguas vías de la SNCF.
