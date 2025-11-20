Réunion publique “Territoires” Route du Rhum Destination Guadeloupe

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 17:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

OC Sport Pen Duick, organisateur de la Route du Rhum Destination Guadeloupe, a le plaisir de vous inviter à une réunion publique “Territoires” consacrée à la prochaine édition de la Route du Rhum Destination Guadeloupe.

Cette rencontre, ouverte à toutes et à tous, a pour objectif de présenter les grandes lignes de l’événement, de partager les informations clés sur son organisation et d’échanger directement avec les acteurs du territoire. Elle sera également l’occasion de répondre à vos questions et d’écouter vos attentes autour de ce rendez-vous emblématique, qui fait vibrer Saint-Malo tous les 4 ans.

Inscription https://my.weezevent.com/reunion-territoires

(Lieu précis sera communiqué ultérieurement). .

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 57 64 10 67

L’événement Réunion publique “Territoires” Route du Rhum Destination Guadeloupe Saint-Malo a été mis à jour le 2025-10-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel