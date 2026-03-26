Réunion Publique Voix et Avenir La Marmite Châteauneuf
Réunion Publique Voix et Avenir La Marmite Châteauneuf jeudi 26 mars 2026.
Réunion Publique Voix et Avenir
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
Voix & Avenir , un projet destiné aux jeunes de 14 à 18 ans.
Ce projet propose aux adolescent·es un espace sécurisant pour s’exprimer librement, échanger avec d’autres jeunes, réfléchir à leurs envies, leurs doutes et à leur avenir, à travers des temps de rencontre, des ateliers d’échanges et la réalisation de podcasts animés par les jeunes eux-mêmes.
Le projet est mené en partenariat avec une conseillère d’orientation indépendante, qui interviendra aux côtés de l’équipe de La Marmite. Elle apportera un regard professionnel sur les questions d’orientation, de parcours et de projection, dans une approche bienveillante et accessible.
Le projet est gratuit, ouvert à tous·tes les jeunes du territoire, sans prérequis, et pensé comme un complément aux temps scolaires et familiaux.
Une réunion publique de lancement a lieu le jeudi 26 mars à 18h30, pour présenter le projet, son fonctionnement et répondre aux questions des familles.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !
PS on peut venir vous chercher si problème de mobilité. .
La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réunion Publique Voix et Avenir
L’événement Réunion Publique Voix et Avenir Châteauneuf a été mis à jour le 2026-03-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
Prochains événements à Châteauneuf (Saône-et-Loire)
- Décore ton œuf ! au château de Châteauneuf Le château Châteauneuf — 8 avril 2026
- Voix et Avenir Café des jeunes La Marmite Châteauneuf — 25 avril 2026
- Concert Little Duke Trio Châteauneuf — 30 avril 2026
- Boucle locale en espace partagé du Haut de Châteauneuf Châteauneuf Côte-d’Or — 1 mai 2026
- Circuit du Torail Châteauneuf Saône-et-Loire — 1 mai 2026