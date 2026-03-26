Réunion Publique Voix et Avenir La Marmite Châteauneuf

Réunion Publique Voix et Avenir

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Voix & Avenir , un projet destiné aux jeunes de 14 à 18 ans.

Ce projet propose aux adolescent·es un espace sécurisant pour s’exprimer librement, échanger avec d’autres jeunes, réfléchir à leurs envies, leurs doutes et à leur avenir, à travers des temps de rencontre, des ateliers d’échanges et la réalisation de podcasts animés par les jeunes eux-mêmes.

Le projet est mené en partenariat avec une conseillère d’orientation indépendante, qui interviendra aux côtés de l’équipe de La Marmite. Elle apportera un regard professionnel sur les questions d’orientation, de parcours et de projection, dans une approche bienveillante et accessible.

Le projet est gratuit, ouvert à tous·tes les jeunes du territoire, sans prérequis, et pensé comme un complément aux temps scolaires et familiaux.

Une réunion publique de lancement a lieu le jeudi 26 mars à 18h30, pour présenter le projet, son fonctionnement et répondre aux questions des familles.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire !

PS on peut venir vous chercher si problème de mobilité. .

La Marmite 497 rue Gensoul Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 60 36 76 lamarmite.plouf@gmail.com

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English : Réunion Publique Voix et Avenir

L’événement Réunion Publique Voix et Avenir Châteauneuf a été mis à jour le 2026-03-21 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais