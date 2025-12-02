Réunion réflexion en vue d’un projet de MAM immersive Saint-Palais

Réunion réflexion en vue d’un projet de MAM immersive

Dans le cadre du projet de création d’une Maison d’ Assistantes Maternelles en euskara, réunion pour les parents qui seraient intéressés, témoignage de la création de la MAM Kulunka à Irulegi et conseils au démarrage de la fédération Konkolotx. En euskara, traduction assurée en français. .

111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 73 06 contact@saint-palais.fr

