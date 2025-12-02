Réunion réflexion en vue d’un projet de MAM immersive Saint-Palais
111 Avenue de Gibraltar Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-02
2025-12-02
Dans le cadre du projet de création d’une Maison d’ Assistantes Maternelles en euskara, réunion pour les parents qui seraient intéressés, témoignage de la création de la MAM Kulunka à Irulegi et conseils au démarrage de la fédération Konkolotx. En euskara, traduction assurée en français. .
