Réunion rénover votre logement rue des écoles Saint-Jean-en-Royans

Début : 2025-09-18 18:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

Réunions publiques d’information du nouveau dispositif Réno’V Royans-Vercors

– le 17/09 à partir de 18h à la salle des fêtes de Saint-Nazaire-en-Royans

– le 18/09 à partir de 18h à la salle des fêtes de Saint-Jean-en-Royans

rue des écoles Salle des fêtes Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 25 renov-royansvercors@dromenet.org

English :

Public information meetings on the new Réno?V Royans-Vercors scheme

– 09/17 from 6pm at the Saint-Nazaire-en-Royans village hall

– 18/09 from 6pm at the Saint-Jean-en-Royans village hall

German :

Öffentliche Informationsveranstaltungen zum neuen Programm Réno?V Royans-Vercors

– am 17.09. ab 18 Uhr im Festsaal von Saint-Nazaire-en-Royans

– am 18.09. ab 18 Uhr im Festsaal von Saint-Jean-en-Royans

Italiano :

Incontri di informazione pubblica sul nuovo progetto Réno?V Royans-Vercors:

– 17/09 dalle 18:00 presso la sala del villaggio di Saint-Nazaire-en-Royans

– 18/09 dalle 18:00 presso la sala del villaggio di Saint-Jean-en-Royans

Espanol :

Reuniones públicas de información sobre el nuevo plan Réno?V Royans-Vercors:

– 17/09 a partir de las 18.00 h en el Ayuntamiento de Saint-Nazaire-en-Royans

– 18/09 a partir de las 18.00 h en el ayuntamiento de Saint-Jean-en-Royans

