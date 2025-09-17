Réunion rénover votre logement Salle des fêtes Saint-Nazaire-en-Royans
Réunion rénover votre logement Salle des fêtes Saint-Nazaire-en-Royans mercredi 17 septembre 2025.
Réunion rénover votre logement
Salle des fêtes Rue des mariniers Saint-Nazaire-en-Royans Drôme
Début : 2025-09-17 18:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Réunions publiques d’information du nouveau dispositif Réno’V Royans-Vercors
– le 17/09 à partir de 18h à la salle des fêtes de Saint-Nazaire-en-Royans
– le 18/09 à partir de 18h à la salle des fêtes de Saint-Jean-en-Royans
.
Salle des fêtes Rue des mariniers Saint-Nazaire-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 24 06 25 renov-royansvercors@dromenet.org
English :
Public information meetings on the new Réno?V Royans-Vercors scheme
– 09/17 from 6pm at the Saint-Nazaire-en-Royans village hall
– 18/09 from 6pm at the Saint-Jean-en-Royans village hall
German :
Öffentliche Informationsveranstaltungen zum neuen Programm Réno?V Royans-Vercors
– am 17.09. ab 18 Uhr im Festsaal von Saint-Nazaire-en-Royans
– am 18.09. ab 18 Uhr im Festsaal von Saint-Jean-en-Royans
Italiano :
Incontri di informazione pubblica sul nuovo progetto Réno?V Royans-Vercors:
– 17/09 dalle 18:00 presso la sala del villaggio di Saint-Nazaire-en-Royans
– 18/09 dalle 18:00 presso la sala del villaggio di Saint-Jean-en-Royans
Espanol :
Reuniones públicas de información sobre el nuevo plan Réno?V Royans-Vercors:
– 17/09 a partir de las 18.00 h en el Ayuntamiento de Saint-Nazaire-en-Royans
– 18/09 a partir de las 18.00 h en el ayuntamiento de Saint-Jean-en-Royans
L’événement Réunion rénover votre logement Saint-Nazaire-en-Royans a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Vercors Drôme