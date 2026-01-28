Réunion séjour séniors La Passerelle Brantôme en Périgord

Réunion séjour séniors

Prenez des informations sur notre prochain séjour séniors lors de la réunion de présentation qui aura lieu lundi 02 février de 14h à 16h au Ruban Vert avec Lucie. Deux formules seront proposées un court séjour de trois jours et un séjour d’une semaine. A vous de choisir, à vous d’imaginer votre séjour ! Cette réunion est gratuite et réservée aux personnes de plus de 55 ans. .

English : Réunion séjour séniors

Find out more about our seniors’ stay and think about our next destination.

