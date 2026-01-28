Réunion séjour séniors La Passerelle Brantôme en Périgord

La Passerelle Espace socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord Dordogne

Prenez des informations sur notre prochain séjour séniors lors de la réunion de présentation qui aura lieu lundi 02 février de 14h à 16h au Ruban Vert avec Lucie. Deux formules seront proposées un court séjour de trois jours et un séjour d’une semaine. A vous de choisir, à vous d’imaginer votre séjour ! Cette réunion est gratuite et réservée aux personnes de plus de 55 ans.   .

La Passerelle Espace socioculturel Le Ruban Vert Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81 

English : Réunion séjour séniors

Find out more about our seniors’ stay and think about our next destination.

