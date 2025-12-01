Réunion sur la parité en politique Centre socioculturel Gannat

Réunion sur la parité en politique

Centre socioculturel Allée des peupliers Gannat Allier

Début : 2025-12-10 19:00:00

fin : 2025-12-10 21:00:00

2025-12-10

Information sur la nouvelle loi sur la parité en politique en présence du collectif Hubertine Auclert, de l’association nationale Elles Aussi, de V.POUZADOUX, de l’association des maires ruraux.

Centre socioculturel Allée des peupliers Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 14 02 55

English :

Information on the new law on parity in politics, in the presence of the Hubertine Auclert collective, the national association Elles Aussi, V.POUZADOUX, the association of rural mayors.

