RÉUNION SUR L’HÉBERGEMENT « À Vocation Touristique », Basse-Pointe, Basse-Pointe

RÉUNION SUR L’HÉBERGEMENT « À Vocation Touristique » Vendredi 19 juin, 17h30 Basse-Pointe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T23:30:00+02:00 – 2026-06-20T00:30:00+02:00

Fin : 2026-06-19T23:30:00+02:00 – 2026-06-20T00:30:00+02:00

ouverte aux hébergeurs et aux personnes souhaitant s’engager dans cette démarche.

L’objectif : mieux vous informer sur le suivi, l’accompagnement de votre activité, ainsi que sur les démarches de qualité, de labellisation et de classement.

Accueillir aujourd’hui, valoriser demain. Ensemble, faisons du Nord un territoire d’accueil touristique de qualité.

Avec la participation de l’OTC et du CMT.

Basse-Pointe Basse-Pointe Basse-Pointe 9721 Martinique

Hébergeurs et porteurs de projets du Nord, cette rencontre est pour vous ! La Ville de Basse-Pointe vous invite à une réunion d’information et d’échanges sur l’hébergement à vocation touristique.