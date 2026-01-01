Réunion VICTORIA BIJOUX Hôtel** Restaurant Bellier La Chapelle-en-Vercors
Réunion VICTORIA BIJOUX Hôtel** Restaurant Bellier La Chapelle-en-Vercors jeudi 22 janvier 2026.
Réunion VICTORIA BIJOUX
Hôtel** Restaurant Bellier 40 avenue de Provence La Chapelle-en-Vercors Drôme
Début : 2026-01-22 10:00:00
fin : 2026-01-22 14:30:00
Date(s) :
2026-01-22
A quelques semaines de la Saint Valentin, venez découvrir la collection VICTORIA BIJOUX lors d’une réunion animée par Sabrina.
Hôtel** Restaurant Bellier 40 avenue de Provence La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 20 03
English :
With Valentine’s Day just a few weeks away, come and discover the VICTORIA BIJOUX collection at a meeting hosted by Sabrina.
