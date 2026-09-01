Réunions d’info Transport Solidaire Gensac
jeudi 17 septembre 2026 · Gensac
Informations pratiques
Gensac
Réunions d’info Transport Solidaire
Gensac Branne Rauzan Gensac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-10-22 19:15:00
Date(s) :
2026-09-17
?Mobilités solidaires?
Et si vous découvriez le Transport d’Utilité Sociale près de chez vous ???
Le service de transport solidaire de Castilab existe depuis 2024 sur les 31 communes de la Communauté de Communes Castillon Pujols ??
Vous souhaitez en savoir plus?
Venez échanger, poser vos questions et découvrir des témoignages d’utilisateurs???
3 réunions d’information de 45 min :
?? 17 septembre??Gensac, salle des fêtes
?? 8 octobre??Branne, médiathèque
?? 22 octobre??Rauzan, foyer municipal
De 18h30 à 19h15
Une solution solidaire à découvrir, que vous soyez déjà familier du service ou simplement curieux?? .
Gensac Branne Rauzan Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 14 09 73 contact@castilab.fr
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English : Réunions d’info Transport Solidaire
L’événement Réunions d’info Transport Solidaire Gensac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Castillon-Pujols