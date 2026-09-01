Informations pratiques

Gensac

Réunions d’info Transport Solidaire

Gensac Branne Rauzan Gensac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-10-22 19:15:00

Date(s) :

2026-09-17

?Mobilités solidaires?

Et si vous découvriez le Transport d’Utilité Sociale près de chez vous ???

Le service de transport solidaire de Castilab existe depuis 2024 sur les 31 communes de la Communauté de Communes Castillon Pujols ??

Vous souhaitez en savoir plus?

Venez échanger, poser vos questions et découvrir des témoignages d’utilisateurs???

3 réunions d’information de 45 min :

?? 17 septembre??Gensac, salle des fêtes

?? 8 octobre??Branne, médiathèque

?? 22 octobre??Rauzan, foyer municipal

De 18h30 à 19h15

Une solution solidaire à découvrir, que vous soyez déjà familier du service ou simplement curieux?? .

Gensac Branne Rauzan Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 14 09 73 contact@castilab.fr

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English : Réunions d’info Transport Solidaire

L’événement Réunions d’info Transport Solidaire Gensac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Castillon-Pujols