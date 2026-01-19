Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset Centre Éric-Tabarly Cusset

Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset

Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 15:00:00

fin : 2026-03-06 17:00:00

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-10

L’Association Horticole de Cusset vous invite à ses réunions mensuelles, ouvertes à tous les amoureux du jardinage ! Conseils pratiques, échanges, astuces de saison… Un moment convivial pour cultiver votre passion et faire fleurir vos idées.

.

Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 66 02 50 jean-pierre.andre0038@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association Horticole de Cusset invites you to its monthly meetings, open to all gardening enthusiasts! Practical advice, discussion, seasonal tips? A convivial moment to cultivate your passion and let your ideas blossom.

L’événement Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-01-19 par Vichy Destinations