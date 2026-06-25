Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset Centre Éric-Tabarly Cusset
vendredi 2 octobre 2026 · Centre Éric-Tabarly · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset
Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 15:00:00
fin : 2026-12-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04
L’Association Horticole de Cusset vous invite à ses réunions mensuelles, ouvertes à tous les amoureux du jardinage ! Conseils pratiques, échanges, astuces de saison… Un moment convivial pour cultiver votre passion et faire fleurir vos idées.
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Centre Éric-Tabarly 28 impasse du Champ d’Auger Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 66 02 50 jean-pierre.andre0038@orange.fr
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English :
The Association Horticole de Cusset invites you to its monthly meetings, open to all gardening enthusiasts! Practical advice, discussion, seasonal tips? A convivial moment to cultivate your passion and let your ideas blossom.
L’événement Réunions mensuelles • Association horticole de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-09-11 par Vichy Destinations
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