Reunions publiques atlas de la biovidervisité Vendœuvres

Reunions publiques atlas de la biovidervisité

Route des anciens combattants Vendœuvres Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Lancement de l’atlas de la biodiversité. En savoir plus et contribuer. Exposition j’accueille la biodiversité chez moi. Présentation de l’ABIC: objectifs, étapes, calendrier.

Atelier: ensemble, partageons nos connaissances du territoire. Boisson et encas à disposition durant l’atelier. .

Route des anciens combattants Vendœuvres 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 34 68 04 69 environnement@payscastelroussin.fr

English :

Launch of the Biodiversity Atlas. Find out more and contribute.

German :

Start des Atlas der Biodiversität. Erfahren Sie mehr und leisten Sie einen Beitrag.

Italiano :

Lancio dell’Atlante della biodiversità. Per saperne di più e contribuire.

Espanol :

Lanzamiento del Atlas de Biodiversidad. Más información y contribuciones.

