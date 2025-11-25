Réunions publiques Kits PV

Salle des fêtes Chalaux Chalaux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 18:00:00

fin : 2025-11-25

Date(s) :

2025-11-25

Le Parc naturel régional du Morvan propose aux habitant·e·s, aux collectivités, aux entreprises du territoire (exclusivement) un achat groupé de Kits Solaires Plug & Play. Pour diminuer vos factures d’électricité de 25 à 30 %.

Achat rentabilisé en 8 années, garantie 20 à 25 ans. Ce Kit se substituera au réseau en journée pour produire votre talon de consommation et réduire votre facture. Kits allant de 1 à 4 panneaux, en fonction de votre profil de consommation.

Kits tout compris panneaux, structures pour la pose, onduleur, câble et compteur de production.

Installation possible au sol, en marquise ou en toiture. Se branche sur une prise normale 230 Volts, 16 A de votre domicile, de votre local.

Démarches administratives simples. Prix négociés, frais de port réduits (entre 450 et 600€ tout compris pour le Kit 1 panneau, autour de 1 400€ à 2000€ pour le Kit 4 panneaux, tarifs indicatifs non contractuels).

Option possible d’un

routeur pour alimenter le chauffe-eau et plus. Matériel de qualité, origine France ou Europe, avec garanties, service SAV, sélectionné par le PNR du Morvan.

Déjà 50 kits installés en 2025 et 400 personnes intéressées, pourquoi pas vous ?!

Des réunions d’information pour présenter en détail les kits, les modalités de la commande groupée, seront organisées. Nous vous en informerons par email. Venez vous informer lors des réunions publiques proposées par vos communes. .

