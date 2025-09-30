Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan Parc des expositions l’Eduen Autun

Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan Parc des expositions l’Eduen Autun mardi 30 septembre 2025.

Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan

Parc des expositions l’Eduen 1 Av. André Frenaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 20:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration à l’échelle du Grand Autunois Morvan. Après la phase de diagnostic de territoire et l’identification des enjeux, des orientations et objectifs ont été définis en matière d’aménagement et d’urbanisme. Ces orientations et objectifs qui se retrouvent dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont ensuite été traduits réglementairement dans les pièces opposables du futur PLUi le plan de zonage, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et le règlement d’urbanisme.

Les 4 réunions publiques (Charbonnat, Saint-Martin-de-Commune, La Grande Verrière et Autun) ont pour objet de présenter les grandes lignes de cette traduction règlementaire. .

Parc des expositions l’Eduen 1 Av. André Frenaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 54 80 35 emmanuel.lafay@dstautunois.fr

English : Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan

German : Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan

Italiano :

Espanol :

L’événement Réunions publiques sur le projet de Plan Local d’Urbanisme du Grand Autunois Morvan Autun a été mis à jour le 2025-09-17 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II