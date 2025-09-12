Réunissons les habitants de Saint-Martin 25 ans après ! Saint-Martin-de-Bossenay

Eglise de Saint-Martin de Bossenay Saint-Martin-de-Bossenay Aube

Le vendredi 12 septembre à 18h30 sur les marches de l’Eglise

En l’an 2000, une grande photo de groupe avait été prise sur les marches de l’église…

25 ans plus tard, l’équipe du Conseil Municipal vous propose de recréer ce moment unique.

Venez nombreux, petits et grands, anciens et nouveaux habitants !

Un pot de l’amitié sera offert après la photo .

Eglise de Saint-Martin de Bossenay Saint-Martin-de-Bossenay 10100 Aube Grand Est +33 6 87 22 43 02

