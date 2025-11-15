Réunissons nous à la Maison Albert Schweitzer ! Gunsbach

Réunissons nous à la Maison Albert Schweitzer !

Début : Samedi 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 21:30:00

2025-11-15

La Maison Albert Schweitzer de Gunsbach vous invite à un élan collectif, à l’occasion de la parution du Livre et du DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME.

Vivons-le ensemble !

Un rendez-vous inspiré par l’esprit de Schweitzer joie, partage, engagement.

À son arrivée, chacun recevra un cadeau, guide d’un parcours sensoriel dans la Maison Albert Schweitzer et d’une fresque humaine tissée par les souhaits et les espoirs du Livre, du DVD et des vôtres.

Chacun repartira avec des graines à semer, symbole vivant de Paix.

Un geste simple et durable, pour faire grandir la lumière du Respect de la Vie.

Le livre et le DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME, signés par Francis Guthleben et Jenny Litzelmann, réunissent 100 voix autour d’Albert Schweitzer et 30 de ses vies.

Christoph Wyss signe la préface sous le titre L’appel des 100 !

Un rendez-vous poétique et inspirant, à vivre pleinement, ensemble. .

English :

The Maison Albert Schweitzer in Gunsbach invites you to join us in a collective effort to mark the publication of the book and DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME.

German :

Das Albert-Schweitzer-Haus in Gunsbach lädt Sie anlässlich des Erscheinens des Buches und der DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME zu einem kollektiven Elan ein.

Italiano :

La Maison Albert Schweitzer di Gunsbach vi invita a unire le forze in occasione della pubblicazione del libro e del DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME.

Espanol :

La Maison Albert Schweitzer de Gunsbach le invita a unirse con motivo de la publicación del libro y DVD ALBERT SCHWEITZER INTIME.

