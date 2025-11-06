Réussir sa transmission commerçants, artisans, agriculteurs, un même défi Genouillac

Réussir sa transmission commerçants, artisans, agriculteurs, un même défi

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche organise une rencontre “Réussir sa transmission commerçants, artisans, agriculteurs, un même défi”.

Pour la première fois, la Chambre des Métiers, et de l’Artisanat, la Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce et d’Industrie, nos trois partenaires consulaires, s’associent pour proposer ce type d’évènement !

Cet évènement aura lieu Jeudi 06 Novembre à 18h30 à la salle polyvalente de Genouillac, suivi d’un temps convivial.

Cette participation est gratuite et nécessite votre inscription avant le 1er Novembre 2025.

Salle Polyvalante Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 88 01 economie@portesdelacreuseenmarche.fr

