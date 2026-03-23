Réussir sa transmission : gouverner l’avenir avant qu’il ne s’impose ! HEC Paris Jouy-en-Josas Mardi 31 mars, 12h00 sur inscription

Réussir sa transmission : gouverner l’avenir avant qu’il ne s’impose ! Par HEC Paris

Les entreprises familiales sont l’un des piliers du capitalisme de long terme. Pourtant, leur principal défi apparaît au moment de la transmission entre générations.

Trop souvent, cette étape est envisagée uniquement sous l’angle juridique ou fiscal. En réalité, la transmission est aussi et surtout une question de gouvernance.

Transmettre une entreprise familiale ne consiste pas seulement à organiser une succession. Il s’agit d’assurer la continuité et l’équilibre entre trois sphères étroitement liées : la famille, la propriété et l’entreprise.

Lorsque cet équilibre n’est pas anticipé, les tensions peuvent rapidement apparaître et l’avenir de l’organisation peut se retrouver en péril. À l’inverse, les familles qui réussissent leur transmission préparent ces enjeux en amont et mettent en place des dispositifs de gouvernance adaptés. Elles ne subissent pas la succession : elles organisent l’avenir.

Nous vous invitons à participer Mardi 31 mars de 12h00 à 13h00 à une masterclass en ligne consacrée à la gouvernance des entreprises familiales, au cours de laquelle nous analyserons comment une gouvernance intergénérationnelle solide peut transformer la transmission en véritable levier stratégique pour la pérennité de l’entreprise familiale.

Cette Masterclass sera donnée dans le cadre du Certificat Executive Gouvernance des Entreprises Familiales – programme historique de HEC Executive Education depuis plus de 40 ans, afin de vous donner un aperçu des réflexions menées pendant le cursus.

Philippe PELE-CLAMOUR, professeur affilié HEC Paris et directeur académique, administrateur de plusieurs holdings et président d’une société d’investissement, mènera cette Masterclass.

Anne LAVIELLE, consultante en formation HEC Executive Education, sera également présente pour toute question concernant les modalités d’inscription et de financement (mobilisation possible de votre CPF sur ce programme) lors de la session de Q&A à la fin.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cette masterclass.

Nous serons ravis de vous y retrouver !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-31T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-03-31T13:00:00.000+02:00

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https://www.hec.edu/fr/executive-education/evenements/reussir-sa-transmission-gouverner-l-avenir-avant-qu-il-ne-s-impose

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