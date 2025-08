Rêv’à Sons Âne Vert Théâtre Fontainebleau

Rêv’à Sons Âne Vert Théâtre Fontainebleau samedi 15 novembre 2025.

Rêv’à Sons

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15 2025-11-16

Deux musiciens et une quinzaine d’instruments nous invitent à vivre un voyage poétique du réveil au coucher!

.

Âne Vert Théâtre 6 rue des Sablons Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France +33 9 83 09 97 39 resanevert@hotmail.com

English : Rêv’à Sons

Two musicians and fifteen instruments take us on a poetic journey from the moment we wake up to the moment we go to bed!

German :

Zwei Musiker und fünfzehn Instrumente laden uns ein, eine poetische Reise vom Aufwachen bis zum Schlafengehen zu erleben!

Italiano :

Due musicisti e una quindicina di strumenti ci accompagnano in un viaggio poetico dal momento in cui ci svegliamo a quello in cui andiamo a letto!

Espanol :

Dos músicos y quince instrumentos nos llevan en un viaje poético desde que nos despertamos hasta que nos acostamos

L’événement Rêv’à Sons Fontainebleau a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau