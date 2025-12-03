Rêve de fer Cinéma le Palace Château-Gontier-sur-Mayenne

Rêve de fer

Tarif : 12 – 12 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08 20:00:00

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

Compagnie la Tortue

Delphine Noly rend hommage au Facteur Cheval, poète et bâtisseur hors du commun qui consacra 33 ans de sa vie à la construction de son palais idéal.

Après Rêve d’air et Rêve de pierres proposés aux plus jeunes, ce troisième volet raconte l’incroyable histoire de ce vrai facteur, rêveur solitaire et incompris. Un drôle de personnage qui bâtit à partir de 1879, dans son potager, un royaume de rêve inspiré par la nature, les cartes postales et les premiers magazines illustrés qu’il distribuait sur sa tournée. Nous embarquons dans son quotidien, son imaginaire et sa détermination à façonner, pierre après pierre, son palais intime qui, en miroir, nous invite de façon sensible et poétique à réfléchir sur ce que vit notre monde. Comment habiter autrement, écouter autrement et voir autrement ? Plongeons dans nos rêves profonds, nos propres images, pour rallumer le feu de l’imaginaire et de la liberté de penser.

théâtre

jeudi 8 janvier 2026 20h00

Théâtre des Ursulines

scolaire: CE2 > 5ème

jeudi 8 janvier 2026 14h30

Théâtre des Ursulines

vendredi 9 janvier 2026 10h00

Théâtre des Ursulines

vendredi 9 janvier 2026 14h30

Théâtre des Ursulines

à partir de 8 ans

durée 45 min

placement numéroté

tarif D .

