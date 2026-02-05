Rêve de jardin La Bernerie-en-Retz

Rêve de jardin

Square Thibaud La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Une Exposition et vente de plantes et fleurs pour tous les jardiniers amateurs et débutants à La Bernerie-en-Retz

Bienvenue à l’exposition de plantes et de fleurs Rêve de jardin dans le Square Thibaud le 8 mai à La Bernerie-en-Retz !

Cet événement est une véritable célébration de la nature et de la créativité. Vous aurez l’occasion de découvrir une incroyable variété de plantes et de fleurs, soigneusement sélectionnées par des pépiniéristes collectionneurs passionnés.

L’atmosphère sera empreinte de joie et de couleurs vives alors que vous vous promenez parmi les étals remplis de magnifiques spécimens botaniques. Les pépiniéristes seront là pour partager leur expertise et répondre à toutes vos questions sur les plantes et leur entretien.

Mais ce n’est pas tout ! Vous aurez également la chance de rencontrer des artisans d’art talentueux qui ont créé des pièces uniques inspirées par la nature pour ajouter une touche artistique à cette exposition florale.

Que vous soyez un amateur de jardinage passionné ou simplement curieux de découvrir la beauté des plantes et des fleurs, cette exposition est l’endroit idéal pour passer une journée agréable en plein air. Alors, venez vous immerger dans ce monde enchanté de verdure et de créativité au Square Thibaud le 8 mai. Vous repartirez avec des souvenirs joyeux et peut-être même avec de nouvelles plantes pour embellir votre propre jardin.

Une petite surprise vous attend pour les petits un tour en calèche offert !

Pour prolonger le plaisir vous retrouverez de la restauration sur place (crêpes et galettes).

Un rêve de jardin !

Informations

parking proche sur la chaussée du Pays de Retz

venir avec les enfants pour découvrir le monde magique des fleurs et des plantes… et faire un tour de calèche

toilettes près des halles

Retrouvez ici les événements proposés par la Bernerie-en-Retz .

Square Thibaud La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 79 04 91 68 amicale.laique.labernerie@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exhibition and sale of plants and flowers for amateur and beginner gardeners at La Bernerie-en-Retz

L’événement Rêve de jardin La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-02-05 par I_OT Pornic