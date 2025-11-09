REVE D’ETOILES…EQUESTRES 2025 – REVE D’ETOILES …. EQUESTRES 2025 – AMPHITEA Angers

REVE D’ETOILES…EQUESTRES 2025 – REVE D’ETOILES …. EQUESTRES 2025 Début : 2025-11-09 à 20:30. Tarif : – euros.

DESTINATION ANGERS / SALON DU CHEVAL PRÉSENTE : REVE D’ETOILES…EQUESTRES 2025Les Étoiles Équestres reviennent en 2025, alors que le concours de performances lui-même est mis en pause cette année, et vous proposent non pas une, mais deux dates au choix les dimanche 9 ou lundi 10 novembre, pour une soirée-spectacle exceptionnelle à l’occasion de la 9ème édition du Salon du Cheval d’Angers !Venez ainsi assister au spectacle « Rêve d’Étoiles… Équestres » écrit et mis en scène par Guillaume Assire Becar ! Plus de dix artistes animeront la piste des Étoiles Équestres, avec parmi eux Julien Lecourt, le gagnant de la saison 2024. Un spectacle équestre à la croisée des chemins entre arts du cirque et comédie musicale, le tout au service d’une histoire qui nous replonge dans nos rêves d’enfant !Une parenthèse enchantée entre deux saisons du concours de promotion des jeunes talents équestres européens, à retrouver les dimanche 9 ou lundi 10 novembre 2025 à 20h30 sur la carrière Amphitea du Parc des Expositions d’Angers.

AMPHITEA PARC DES EXPOS. ROUTE DE PARIS 49000 Angers 49