Rêve d’Orient par Sogol Mirzaei et l’Ensemble Instrumental de la Mayenne Ma Région Virtuose Saint-Berthevin

Rêve d’Orient par Sogol Mirzaei et l’Ensemble Instrumental de la Mayenne Ma Région Virtuose

11 Rue du Haut Bourg Saint-Berthevin Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Dans le cadre de Ma Région Virtuose, festival de musique classique porté par la Région des Pays de la Loire.

D’Ispahan à Istanbul, des steppes mongoles aux sommets d’Anatolie, l’Orient a de tous temps fasciné peintres, écrivains et musiciens. Accompagné de l’artiste iranienne Sogol Mirzaei, virtuose du târ (instrument traditionnel persan), l’Ensemble Instrumental de la Mayenne fait dialoguer des œuvres classiques et celles de compositeurs orientaux d’aujourd’hui, mariant en un étonnant voyage musical élans symphoniques et couleurs traditionnelles.

• 45 min 10€ 2€ 18 ans .

English :

As part of Ma Région Virtuose, a classical music festival supported by the Pays de la Loire region.

