Rêve Parade & Capital Agricole Murs à pêches Montreuil

Entrée libre et gratuite

La compagnie La Fauve et le Pavillon de l’Arsenal s’associent pour une rencontre singulière à la croisée des disciplines et des territoires, entre cirque, architecture et agriculture.

Installée au coeur du site historique des Murs à Pêches de Montreuil, Rêve Parade est une manifestation mêlant des univers, le campement de la Fauve comme un laboratoire de recherche artistique à ciel ouvert, et l’exposition d’architecture et d’urbanisme Capital Agricole, créée par le Pavillon de l’Arsenal en 2018, sous la direction de l’architecte Augustin Rosenstiehl et l’agence SOA.

Dans une métropole parisienne où les habitant.es sont bousculé.es par la crise environnementale et préoccupé.es par leur alimentation et leur santé, l’agriculture redevient un sujet capital au cœur des stratégies urbaines. Le projet d’exposition Capital Agricole permet de reposer la question de la cohabitation des espaces urbains et agricoles et la place des territoires de production dans la ville.

Cette ville contemporaine aux interrelations complexes entre espèces et espaces trouve une expression poétique et engagée dans l’installation et la représentation de Rêve Parade. Dans son spectacle vivant et participatif, la compagnie de cirque La Fauve mêle différents artistes, techniciens et chevaux associés au projet. Cette création in-situ invite les habitant.es du lieu où elle s’installe et leur propose une initiation artistique et un contact sensible avec les animaux au cœur de leur quartier.

Rêve Parade est un laboratoire artistique, culturel et social en plein air, réunissant humains et chevaux. Carte blanche offerte à la compagnie La Fauve, ce projet s’installe en campement sur la prairie des Murs à Pêches, pendant deux semaines. Autour d’une piste ensablée, nous expérimentons la création d’un spectacle sous les yeux du public, mêlant musique, cirque, danse, théâtre physique, avec la particularité d’intégrer l’animal sur sène… et en ville.

HORAIRES

Rêve Parade

• Résidence de La Fauve : du 30 juin au 11 juillet

• Répétitions publiques : du 2 juillet au 11 juillet – tous les jours de 11h à 13h et de 16h30 à 18h30 sauf le dimanche

• Spectacle de cirque suivi d’un DJ set : vendredi 11 juillet à partir de 18h / Buvette et restauration sur place

Capital Agricole

Exposition du Pavillon de l’Arsenal présentée du 1er au 11 juillet

tous les jours de 10h à 19h

INFORMATIONS

Production : La Fauve

Avec le soutien du Pavillon de l’Arsenal, du ministère de la culture dans le cadre de l’été culturel, de la CAF de Seine-saint-Denis, de la préfecture de la Seine-saint-Denis et d’Est-Ensemble, dans le cadre du contrat de ville, de la ville de Montreuil, de la Fédération des Murs à Pêches et l’aide précieuse de la La coopérative De Rue et De Cirque-2r2c

Distribution :

Mise en scène : Arthur Sidoroff

Equipe artistique et technique : Alexis Bossard, Vincent Brière, Clémence de Felice, Arnaud Landoin, Louna Latrouite, Mathias Lyon, Aude Petiard, Arthur Sidoroff, Nadir Tabti, Voleak Ung

Production et administration : Guillaume André

Les autres êtres vivants : Boubastis, Johnny, Sailor, Giorgio

Murs à pêches 61 rue Pierre de Montreuil 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France

Rêve Parade

©Anouchka Renaudeck