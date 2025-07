Rêve sonore avec Alix Tapissier Espace Citoyen Aulon

Rêve sonore avec Alix Tapissier Espace Citoyen Aulon jeudi 17 juillet 2025.

Rêve sonore avec Alix Tapissier

Espace Citoyen AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-07-17 16:00:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

Date(s) :

2025-07-17

Voyage intérieur guidé vers un état de relaxation profonde au son de bols et d’instruments de musique, en posture d’allongée.

Alix Tapissier est enseignante de yoga et propose des bains sonores.

Aucun prérequis.

Merci d’amener un tapis de yoga ou une couverture pour vous allonger, nous en mettrons à votre disposition si vous n’en avez pas.

English :

Guided inner journey to a state of deep relaxation to the sound of bowls and musical instruments, in a reclining posture.

Alix Tapissier is a yoga teacher and offers sound baths.

No prerequisites.

Please bring a yoga mat or blanket to lie on, if you don’t have one.

German :

Geführte innere Reise in einen Zustand tiefer Entspannung zum Klang von Klangschalen und Musikinstrumenten in Liegehaltung.

Alix Tapissier ist Yogalehrerin und bietet Klangbäder an.

Es sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Bitte bringen Sie eine Yogamatte oder eine Decke zum Liegen mit, wir stellen sie Ihnen zur Verfügung, falls Sie keine haben.

Italiano :

Un viaggio interiore guidato verso uno stato di profondo rilassamento al suono di ciotole e strumenti musicali, in posizione reclinata.

Alix Tapissier è insegnante di yoga e offre bagni sonori.

Non ci sono prerequisiti.

Si prega di portare un tappetino da yoga o una coperta su cui sdraiarsi se non ne avete uno ve lo forniremo noi.

Espanol :

Un viaje interior guiado hacia un estado de relajación profunda al son de cuencos e instrumentos musicales, en postura reclinada.

Alix Tapissier es profesora de yoga y ofrece baños de sonido.

Sin requisitos previos.

Por favor, traiga una esterilla de yoga o una manta para tumbarse le proporcionaremos una si no tiene.

L’événement Rêve sonore avec Alix Tapissier Aulon a été mis à jour le 2025-07-07 par Réserve Naturelle Régionale d’Aulon|CDT65