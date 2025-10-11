« Rêve, soul jazz » au Théâtre de la Reine Blanche Théâtre de la Reine Blanche Loudun

« Rêve, soul jazz » au Théâtre de la Reine Blanche

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

« Rêve Coiffard au chant et Jean-Christophe Deltête au piano forment le duo REVE. Depuis plus de 3 ans ces deux musiciens complices s’épanouissent à travers le Soul-Jazz qu’ils explorent en piano-voix.

Le duo offre un univers riche en sensibilité en proposant des standards de jazz et des morceaux revisités de grandes figures afro-américaines comme Etta James, Nina Simone, Ray Charles, etc.

C’est dans cette ambiance aussi calme qu’intense qu’ils présentent également leur 1er album de compositions originales qui nous transporte dans diverses émotions. » .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

