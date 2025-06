« Rêve, va, vis et deviens » Esplanade Charles de Gaulle La Réole 4 juillet 2025 20:00

« Rêve, va, vis et deviens » Vendredi 4 juillet, 20h00 Esplanade Charles de Gaulle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T20:00:00 – 2025-07-04T22:00:00

Fin : 2025-07-04T20:00:00 – 2025-07-04T22:00:00

« Rêve, va, vis et deviens » avec Frédérique Solari (lecture), Jonathan Bergeron (saxophone), Robin Magord (orgue hammond), Chrysogone Diangouaya (danse), Sébastien Charrieras (basse) et Jean Michel Achiary (batterie, percussions).

Création musicale et dansée à la lecture d’un carnet de voyage magnifié.

Ecriture: Jean Michel Achiary

A noter: Nous proposons un repas sur place / La participation est libre

Repas à 20h

Esplanade Charles de Gaulle Esplanade Charles de Gaulle 33190 La Réole La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 08 57 58 68 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091897893889 L’esplanade Charles de Gaulle, la nouvelle place juxtaposant la Mairie de La Réole où se passe maintenant beaucoup d’évènements. Facile

© Alain Pelletier