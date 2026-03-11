Réveil à la chêvrerie des p’tits Lou Coutenson Bas-en-Basset

Réveil à la chêvrerie des p’tits Lou

Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 07:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Découverte activité traite et travail du matin. Pour les lèves tôt venez à la chèvrerie des p’tits Lou participer à la traite et au travail du matin. Casse-croûte à la ferme. Plus de 6 ans et adulte. Réservation au 06 84 73 47 74.

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Coutenson 17 route des Bois Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 47 74

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English :

Discover milking and morning work. For early risers, come to the p?tits Lou goat farm to take part in milking and morning work. Snack at the farm. Over 6s and adults. Reservations on 06 84 73 47 74.

L’événement Réveil à la chêvrerie des p’tits Lou Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron